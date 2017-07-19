Carburanti: Urso, se situazione perdura anche a settembre misure specifiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ago - 'Noi pensiamo che ove la situazione perdurasse anche nel mese di settembre interverremmo con misure piu' specifiche e mirate, soprattutto a sostegno dei lavoratori che utilizzano l'auto per raggiungere l'azienda e delle famiglie piu' bisognose, oltre ovviamente alla filiera dell'autotrasporto, sulla quale siamo intervenuti con il credito d'imposta al fine di limitare l'impatto inflazionistico'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo in videocollegamento all'evento "La Piazza" in corso a Ceglie Messapica in Puglia, parlando dell'intervento di taglio delle accise sul gasolio.

Fla-.

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