Carburanti: Urso, price cap straordinario, grazie a responsabilita' compagnie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ott - 'In pochi giorni quasi 10.000 stazioni di rifornimento applicano il price cap, significa il 50% della rete. La maggior parte dei piu' significativi distributori della rete applicano un prezzo che se confrontato a quando accade nel resto d'Europa e' straordinario. Siamo l'unico Paese in Europa a realizzare in cosi' poco tempo un obiettivo cosi' sfidante'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'evento di Confindustria Marche 2026, 'Il coraggio di cambiare', in corso ad Ancona. 'Ringrazio le compagnie internazionali, ovviamente, innanzitutto l'Eni che ha aperto la strada e poi le altre che hanno seguito con tempestivita' e responsabilita', dimostrando di farsi carico dei problemi del nostro Paese e dimostrando di amare l'Italia. E dimostrando anche quanta credibilita' abbia questo Governo con i partner internazionali, mi riferisco a Ip, quindi a Socar, Azerbaigian, mi riferisco a Q8, quindi al Kuwait e al Tamoil che ha una proprieta' libica', ha aggiunto Urso. Fla-.

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