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            Carburanti: Urso, non prorogato taglio accise perche' prezzi sono in calo

            Pronti a nuove misure se negoziati non andassero in porto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 lug - 'Noi abbiamo deciso di non prorogare il taglio delle accise, visto che da ormai oltre 20 giorni cala il costo dei carburanti. Siamo sempre pronti a realizzare ulteriori misure ove il negoziato in corso non dovesse avere conseguenze positive anche per quanto riguarda la navigazione nello stretto di Hormuz e quindi di conseguenza il rifornimento di carburanti con il calo delle prezzo nei mercati internazionali'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'incontro presso il Comune di Piombino con i sindacati dei metalmeccanici insieme al sindaco Francesco Ferrari e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

            Fla-.

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            (RADIOCOR) 03-07-26 18:39:14 (0530)ENE 5 NNNN

              


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