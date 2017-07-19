Carburanti: Unione consumatori, pessima idea riduzione taglio accise su gasolio
Da domani il diesel in autostrada sopra i 2,10 euro al litro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - Bocciatura dell'Unione Nazionale Consumatori al decreto che ridetermina le accise sui carburanti dal 7 giugno al 3 luglio. "Una pessima idea. Il Governo continua a ridurre lo sconto sulle accise. Questa volta e' ritoccato al gasolio, la volta precedente alla benzina", afferma il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona.
Secondo l'associazione, il provvedimento avra' effetti immediati sui prezzi alla pompa del diesel. "Oggi il gasolio si paga ancora 2,072 euro in autostrada. Il che vuol dire che, a prezzi industriali costanti, domani varchera' nuovamente la soglia di 2,1 euro al litro, arrivando a 2,133 euro, pari a un aggravio di 3,05 euro per un rifornimento di 50 litri", sostiene Dona. Nelle strade ordinarie, aggiunge, il prezzo del gasolio salirebbe da 1,980 a 2,041 euro al litro.
Per l'Unc la decisione rischia inoltre di alimentare le pressioni inflazionistiche. Dona richiama infatti le indicazioni contenute nell'ultimo report dell'Istat, secondo cui il rialzo delle quotazioni delle materie prime energetiche ha gia' iniziato a trasferirsi sui prezzi al consumo, con possibili effetti negativi sulla domanda.
"Insomma, e' stato un autogol", conclude il presidente dell'associazione.
com-amm.
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