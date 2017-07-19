Carburanti: Unem, stacco medio Italia 2025 negativo, andamento virtuoso prezzi -2-
A dicembre Italia prima su gasolio per peso fiscalita' in Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - Con l'aggiornamento a fine dicembre 2025 l'Italia risulta essere al terzo posto sulla benzina (prima la Germania) e al primo posto assoluto sul gasolio come Paese col maggiore peso della fiscalita' sui carburanti nei paesi Ue. Lo indica Unem sottolineando che questo e' prima delle variazioni fiscali intervenute dal 1 gennaio 2026.
