Carburanti: Unem, calo benzina in linea con accise, aumento gasolio sotto attese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 gen - A poco piu' di una settimana dall'allineamento delle accise, l'analisi dei prezzi medi elaborati dal Mimit evidenzia un trend significativo: la benzina e' scesa in linea con la riduzione fiscale disposta con l'ultima Legge di Bilancio, mentre il gasolio e' aumentato in misura inferiore rispetto all'incremento atteso. E' quanto rileva l'Unem, specificando che, nonostante lievi differenze a livello regionale nella tempistica di aggiornamento, oggi la benzina costa mediamente circa 3 centesimi in meno rispetto al gasolio, con punte di oltre 5 centesimi in Toscana. Solo in Campania persiste un delta minimo a favore del gasolio. Dal primo gennaio, la riduzione dell'accisa sulla benzina (pari a 4 centesimi piu' Iva) si e' infatti riflessa in un calo proporzionale, con un ribasso medio nazionale vicino ai 5 centesimi euro/litro e punte superiori ai 5 centesimi nelle province di Trento e Bolzano. Sul fronte gasolio, l'aumento dell'accisa (anch'esso di 4 centesimi piu' Iva) si e' invece tradotto in un incremento medio di 3 centesimi euro/litro, con picchi vicini ai 4 centesimi in Calabria, Puglia e Liguria. Anche in autostrada il trend e' analogo: benzina meno 5 centesimi, gasolio piu' 3 centesimi. Il tutto in un contesto di quotazioni internazionali stabili tra fine dicembre e inizio gennaio che dunque, conclude l'Unem, non hanno 'alterato' la dinamica della traslazione dell'accisa sui prezzi alla pompa.

Com-Fla-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 12-01-26 16:17:47 (0421)ENE 5 NNNN