Carburanti: Unem, a febbraio in calo benzina e gasolio, sale il gpl

Scende il gasolio per riscaldamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - A febbraio 2025 il prezzo della benzina e' stato in media pari a 1,824 euro al litro, in calo di 1,8 centesimi rispetto ai prezzi di febbraio 2024, mentre quello del gasolio per autotrazione e' stato in media pari a 1,728 euro/litro, in diminuzione di 7,6 centesimi rispetto ai prezzi di febbraio 2024. Sono i dati forniti da Unem nell'aggiornamento mensile delle statistiche sull'energia. Il prezzo del gpl autotrazione e' stato invece pari a 0,743 euro/litro, in crescita di 2,1 centesimi rispetto ai prezzi del febbraio 2024. In forte calo invece il gasolio per riscaldamento che si e' collocato in medio a 1,479 euro, -9,7 centesimi rispetto ai prezzi di febbraio 2025.

