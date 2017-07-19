Carburanti: Unc, ottima notizia tetto prezzo da parte di Eni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 set - 'Un'ottima notizia. Non possiamo che esprimere il nostro consenso e il plauso per questa iniziativa di Eni di mettere un tetto massimo al prezzo dei carburanti" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando limite massimo a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina (circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali) che la societa' ha fissato ai carburanti commercializzati da Enilive. "Certo e' possibile che questa mossa voglia ridurre le possibilita' di una tassazione sugli extraprofitti avanzata da molti in questi mesi, ma ha poca importanza. A fronte dell'immobilismo di questo Governo che fa sempre meno per il caro carburante mentre i prezzi salgono sempre piu', superando ogni precedente storico, non possiamo che essere contenti che societa' quotate in borsa facciano piu' di quanto faccia la politica. Naturalmente i consumatori dovranno sempre confrontare i prezzi sull'Osservaprezzi carburanti del Mimit, prestare sempre attenzione ai prezzi effettivamente esposti e stare attenti che si tratti dell'insegna Enilive" conclude.

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