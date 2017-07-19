Carburanti: Unc, no speculazioni su riordino accise su quasi tutto il territorio

Su autostrade prezzo benzina sceso piu' di aumento gasolio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 gen - E' confermato che il riordino delle accise scattato il primo gennaio non ha prodotto speculazioni, tranne che, pur se in modo contenuto, nel Lazio, Sicilia, Puglia e Toscana. Rientra, invece, forse anche grazie alla nostra denuncia, la speculazione in Umbria rispetto ai primi riallineamenti del 2 gennaio. Lo riferisce l'Unione nazionale consumatori in una nota in cui aggiunge che, confrontando le medie regionali e autostradali calcolate oggi dal Mimit, in autostrada, di solito la rete piu' problematica, dal 31 dicembre a oggi la benzina self service e' diminuita di 3,6 cent al litro (-1,80 euro per un pieno di 50 litri) mentre il gasolio e' aumentato di 3,2 cent al litro (+1,60 euro per un pieno), addirittura meno, con un divario di -0,4 cent a favore del consumatore.

