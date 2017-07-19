Carburanti: Unc, no speculazioni su riordino accise su quasi tutto il territorio -2

Prezzo gasolio supera benzina ma non in tutte le Regioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 gen - Nelle Regioni, facendo una media aritmetica semplice tra i prezzi medi regionali, la benzina e' scesa di 3,5 cent, ossia si risparmia 1 euro e 73 cent a rifornimento, il gasolio e' salito di 3,1 cent al litro, pari a un costo aggiuntivo di 1,53 euro per un pieno. Non e' cosi', pero', in 4 Regioni, Lazio, Sicilia, Puglia e Toscana, dove il divario tra la discesa della benzina e l'incremento del gasolio e' a discapito degli automobilisti. Il primato negativo e' nel Lazio, dove la discrepanza tra i due carburanti e' pari a 0,6 cent, con la benzina che si abbassa di appena 2,9 cent al litro e il gasolio che aumenta di 3,5 cent. Medaglia d'argento per la Sicilia con un differenziale pari a 0,5 cent al litro, con la benzina che diminuisce di 2,2 cent e il gasolio che si alza di +2,7 cent. Sul gradino piu' basso del podio la Puglia con 0,4 cent al litro: benzina -3,2, gasolio +3,6 cent al litro. La Regione piu' virtuosa resta l'Abruzzo con un divario positivo di 3,7 cent (benzina -4,8 cent, gasolio +1,1 cent). Dal 3 gennaio, poi, si segnala il superamento del prezzo del gasolio su quello della benzina, anche se questo non avviene in tutte le Regioni. Analizzando i dati di oggi del Mimit, infatti, la benzina resta ancora piu' cara del gasolio in Sicilia (-1,8 cent), Campania (-1,3 cent), Basilicata (-0,7 cent) e Puglia (-0,3 cent). Quanto al prezzo del gasolio, dopo la rete autostradale dove si paga 1,767 euro al litro, il costo piu' elevato d'Italia e' a Bolzano (1,730 euro al litro), al secondo posto Trento (1,701 euro), medaglia di bronzo per la Valle d'Aosta (1,698). Le Regioni piu' risparmiose la Campania (1,644 euro al litro), poi le Marche e terza la Lombardia (1,656).

