Carburanti: prezzi praticati poco mossi, quotazioni in altalena

Elaborazione a cura di "Quotidino Energia" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 lug - Prezzi poco mossi sulla rete carburanti. Sulle medie dei prezzi praticati di benzina e diesel si registrano infatti solo micro assestamenti. Quanto alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, ieri hanno chiuso in discesa dopo la salita della precedente seduta.

Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 3 luglio, il prezzo medio praticato della benzina in modalita' self e' 1,846 euro/litro (1,847 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,837 e 1,860 euro/litro (no logo 1,838). Il prezzo medio praticato del diesel self e' 1,687 euro/litro (rispetto a 1,688), con le compagnie tra 1,676 e 1,702 euro/litro (no logo 1,679).

red-

(RADIOCOR) 04-07-23 11:22:42 (0240)ENE 5 NNNN