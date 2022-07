Carburanti: prezzi in calo sulla rete -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 lug - Tornando al quadro nazionale, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 3 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalita' self e' 2,061 euro/litro (2,070 il valore del 30 giugno), con i diversi marchi compresi tra 2,047 e 2,069 euro/litro (no logo 2,049).

Il prezzo medio praticato del diesel self e' 2,024 euro/litro (2,036 il dato precedente), con le compagnie tra 2,017 e 2,029 euro/litro (no logo 2,019).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato va a 2,198 euro/litro (rispetto a 2,207 del 30 giugno), con gli impianti colorati che hanno prezzi medi praticati tra 2,131 e 2,272 euro/litro (no logo 2,100). La media del diesel servito e' 2,163 euro/litro (contro 2,177), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,103 e 2,227 euro/litro (no logo 2,069).

I prezzi praticati del Gpl si collocano tra 0,829 a 0,851 euro/litro (no logo 0,817). Infine, il prezzo medio del metano auto e' tra 1,866 e 2,022 (no logo 1,936).

