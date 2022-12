Carburanti: prezzi fermi sulla rete, da gennaio stop a sconto accise -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - Venendo al monitoraggio dei prezzi sulla rete, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 29 dicembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalita' self e' 1,627 euro/litro (1,628 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,619 e 1,633 euro/litro (no logo 1,631). Il prezzo medio praticato del diesel self e' fermo a 1,693 euro/litro, con le compagnie tra 1,682 e 1,696 euro/litro (no logo 1,698).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato rimane a 1,779 euro/litro con gli impianti colorati con prezzi tra 1,713 e 1,835 euro/litro (no logo 1,691). La media del diesel servito resta a 1,844 euro/litro , con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,777 e 1,901 euro/litro (no logo 1,756).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,768 e 0,787 euro/litro (no logo 0,756). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,255 e 2,470 (no logo 2,306).

