Carburanti: prevale calma su prezzi, quotazioni prodotti in lieve calo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 set - Prevale ancora la stabilita' sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che venerdi' hanno chiuso in leggero calo (dopo due sedute in rialzo), le compagnie non sono intervenute sui prezzi raccomandati e quindi le medie dei prezzi praticati sul territorio mostrano solo piccoli aggiustamenti.

In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalita' self della benzina e' a 1,400 euro al litro (1,398 venerdi') con i diversi marchi compresi tra 1,396 e 1,410 euro/litro (no logo 1,386). Il prezzo medio praticato del diesel e' a 1,272 euro/litro (venerdi' 1,273), con le compagnie posizionate tra 1,264 e 1,292 euro/litro (no logo 1,255).

