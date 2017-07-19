Carburanti: Pichetto, non rimarremo senza ma sono preoccupato per il prezzo -2

Produciamo 50% consumo Jet fuel ma scenario e' europeo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - "Anche sul fronte del Jet fuel - ha fatto rilevare il ministro - il 50% di quella che e' la necessita' del consumo Paese ce lo produciamo gia' noi e il resto viene importato. Pero' la valutazione che dobbiamo fare e' a livello di Continente europeo, dove la prevalenza dal Golfo Persico e questo, automaticamente, determina tutta una serie di restrizioni e di pericolose difficolta' che si stanno manifestando per le compagnie aeree".

Pichetto ha inoltre sottolineato: "Il venir meno del 20% dell'offerta, che era l'offerta complessiva del Golfo Persico tra gas e petrolio, nei vari poi tipi di raffinazione, ha portato che la domanda, essenzialmente dei Paesi asiatici, a riversarsi negli altri mercati del mondo creando un equilibrio diverso, o comunque disequilibrando quello che era una situazione che aveva trovato un bilanciamento". E ha concluso: "E' difficile fare le previsioni a medio-lungo periodo, possiamo pero' dire che dobbiamo comunque prevedere una serie di percorsi, a seconda di cosa a livello geopolitico internazionale succedera'".

Bof.

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