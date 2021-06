Carburanti: oscillazioni verso l'alto, scendono quotazioni prodotti Mediterraneo

Elaborazione a cura di 'Quotidiano Energia' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 giu - Nuovamente piccole oscillazioni verso l'alto sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che, frenate dal cambio, hanno chiuso ieri in discesa, le compagnie per il momento non toccano i prezzi raccomandati. I prezzi praticati sul territorio invece continuano a registrare una leggera crescita legata agli aumenti dei giorni scorsi.

red-

(RADIOCOR) 18-06-21 09:23:52 (0179)ENE 5 NNNN