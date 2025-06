Carburanti: Murano (Unem), prezzi in calo, in 2025 gia' risparmiati 1,7 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - 'I prezzi sia di benzina che gasolio nel 2024 in media sono stati pari rispettivamente a 1,822 e 1,717 euro/litro (5-6 centesimi in meno rispetto alla media 2023), e in questa prima parte d'anno hanno continuato a riflettere la tendenza ribassista dei mercati internazionali e attualmente sono inferiori di circa 20 centesimi euro/litro rispetto allo scorso anno, con un minore esborso per i consumatori stimato nei primi cinque mesi del 2025 in 1,7 miliardi di euro, ovvero 65 euro per ogni famiglia'. Lo ha rilevato il presidente dell'Unem, Gianni Murano, in occasione dell'assemblea annuale dell'Unione energie per la mobilita'.

Fla-

(RADIOCOR) 12-06-25 10:30:17 (0217)ENE 5 NNNN