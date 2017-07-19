Carburanti: Mimit, scendono ancora i prezzi negli impianti di distribuzione

self: benzina a 1,921 euro/litro, gasolio a 1,980 e/l (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - Ancora in calo il prezzo dei carburanti. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio prezzi del Mimit, 'in data odierna, sabato 6 giugno 2026, i prezzi medi alla pompa in modalita' 'self service' lungo la rete stradale nazionale proseguono sotto la soglia dei 2 euro al litro, registrando un valore pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 1,980 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self e' di 2,020 euro al litro per la benzina e 2,072 euro al litro per il gasolio'.

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