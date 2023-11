Carburanti: Mimit, ricorso a Consiglio Stato su annullamento Tar Dl cartello prezzi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 nov - Ricorso immediato del ministero di Adolfo Urso contro l'annullamento da parte del Tar del decreto con il cartello dei prezzi medi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si legge in una nota, ha dato mandato all'Avvocatura dello Stato di proporre immediato appello al Consiglio di Stato con richiesta di sospensione degli effetti della sentenza del Tar del Lazio, che prevede l'annullamento del decreto con il quale sono state stabilite le modalita' dell'obbligo di comunicazione da parte degli esercenti dei prezzi dei carburanti.

La decisione del Tar, prosegue, si limita ad affrontare questioni procedurali e non pone in dubbio la sussistenza dell'obbligo previsto dalla legge in ordine all'esposizione del cartello. La norma sull'esposizione del prezzo medio regionale dei carburanti ha ampiamente dimostrato la sua efficacia, nonostante le turbolenze geopolitiche, come dimostrato dalla continua e progressiva discesa dei prezzi che si protrae da oltre un mese, che oggi si attestano a euro1.827/litro per il gasolio e a euro 1.838/litro per la benzina. Valutazioni in calo di circa 10 cent rispetto a quelle del 10 ottobre scorso.

In questi mesi, in Italia il prezzo industriale di benzina e gasolio e' stato inferiore a quello degli altri grandi Paesi europei e il margine lordo di distribuzione non ha subito i picchi visti nello scorso anno, a piena tutela quindi dei diritti dei consumatori e degli stessi operatori del servizio, conclude la nota.

com-Ale

(RADIOCOR) 10-11-23 15:04:34 (0433)ENE 5 NNNN