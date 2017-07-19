Carburanti: Mimit, prosegue calo prezzi alla pompa, benzina a 1,926 euro al litro

Sotto 2 euro sulla rete stradale nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 giu - Il prezzo dei carburanti in Italia registra una nuova flessione. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio prezzi del dicastero, i prezzi medi alla pompa in modalita' 'self service' rilevati oggi, 5 giugno, sulla rete stradale nazionale sono ancora sotto la soglia dei 2 euro al litro.

Nel dettaglio, il prezzo medio per la benzina e' di 1,926 euro al litro e per il gasolio di 1,984 euro al litro. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self e' di 2,023 euro al litro per la benzina e di 2,068 euro per il gasolio.

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