Carburanti: Mimit, prezzo medio stabile, self benzina 1,746 euro/l, gasolio 2,055 euro/l

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 mar - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi, 30 marzo 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalita' 'self service' lungo la rete stradale nazionale e' sostanzialmente stabile, pari a 1,746 euro al litro per la benzina e 2,055 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self e' di 1,813 euro al litro per la benzina e 2,118 euro al litro per il gasolio.

bab.

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