Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina a 2,132 euro/l, gasolio a 2,246 euro/l

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 set - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi, mercoledi' 16 settembre 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalita' 'self service' lungo la rete stradale nazionale e' pari a 2,132 euro/l per la benzina e 2,246 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self e' di 2,222 euro/l per la benzina e 2,326euro/l per il gasolio.

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