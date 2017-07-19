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            Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina a 2,1 euro/l, gasolio sopra 2,2

            Su rete autostradale 2,192 e 2,285 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - sabato 12 settembre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalita' 'self service' lungo la rete stradale nazionale e' pari a 2,100 euro/l per la benzina e 2,208 euro/l per il gasolio.

            Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self e' di 2,192 euro/l per la benzina e 2,285euro/l per il gasolio.

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            (RADIOCOR) 12-09-26 14:13:30 (0296)ENE 5 NNNN

              


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