Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina a 2,036 euro/l, gasolio a 2,253 euro/l

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 ott - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi, domenica 11 ottobre 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalita' 'self service' lungo la rete stradale nazionale e' pari a 2,036 euro/l per la benzina e 2,253 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self e' di 2,046 euro/l per la benzina e 2,271 euro/l per il gasolio.

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