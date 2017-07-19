Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina a 2,005 euro/l, gasolio a 2,122 euro/l

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ago - Continua l'aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - venerdi' 21 agosto 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalita' "self service" lungo la rete stradale nazionale e' pari a 2,005 euro al litro per la benzina e 2,122 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self e' di 2,080euro/l per la benzina e 2,194 euro/l per il gasolio.

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