Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina a 1,931 euro/l, gasolio a 2,082 euro/l

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - sabato 18 luglio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalita' 'self service' lungo la rete stradale nazionale e' pari a 1,931 euro/l per la benzina e 2,082 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self e' di 2,020 euro/l per la benzina e 2,155 euro/l per il gasolio.

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