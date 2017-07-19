Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina a 1,917 euro/l, gasolio a 2,004
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 giu - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - lunedi' 8 giugno 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalita' 'self service' lungo la rete stradale nazionale e' pari a 1,917 euro/l per la benzina e 2,004 euro/l per il gasolio.
Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self e' di 2,014 euro/l per la benzina e 2,090 euro/l per il gasolio.
ale.
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