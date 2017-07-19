Carburanti: Mimit, in Italia aumenti piu' contenuti tra grandi paesi Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Dai dati del bollettino della Commissione europea, riporta il Mimit, emerge che i prezzi medi di benzina e gasolio in Italia sono piu' bassi rispetto a Francia e Germania, le altre due maggiori economie europee. Nella settimana del 23 marzo, il prezzo medio in Italia e' stato pari a 1,779 euro al litro per la benzina e 2,023 euro al litro per il gasolio, contro 1,973 euro al litro per la benzina e 2,109 euro al litro per il gasolio in Francia e 2,075 euro al litro per la benzina e 2,130 euro al litro per il gasolio in Germania. Il ministero ricorda inoltre che, a differenza di quanto avvenuto altrove, l'Italia ha messo in campo misure mirate, come il credito d'imposta per gli autotrasportatori, per evitare che gli aumenti legati al conflitto si trasferissero sui prezzi dei beni trasportati, alimentando l'inflazione, che comunque in Italia resta tra le piu' basse d'Europa, segnando a febbraio l'1,5% rispetto al 2,1% della media europea (dati Eurostat).

bab.

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