Carburanti: Confimprenditori, imprese al collasso, Governo apra tavolo tecnico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - Il caro carburanti torna a colpire. Il Brent e' passato dai 72 dollari di inizio luglio a oltre 85 dollari al barile (un balzo del 18% in appena due settimane). Il gasolio e' salito di 11,4 centesimi al litro rispetto ai prezzi medi del 3 luglio, la benzina di 8,1 centesimi. Un pieno di gasolio costa oggi 5,7 euro in piu', uno di benzina 4 euro in piu' rispetto a inizio mese. Ma il rischio piu' grave, avverte Confimprenditori, e' l'effetto a catena su logistica, trasporti e prezzi dei prodotti, con piccole e medie imprese gia' in affanno. 'I provvedimenti presi dal governo Meloni in tema di caro-carburanti sono solo demagogici, una pezza peggiore del buco', denuncia il Presidente Nazionale di Confimprenditori Stefano Ruvolo. 'Le imprese sono preoccupate dal caro carburante, ma ancora di piu' dall'indifferenza del Governo: nulla di nuovo sotto il sole, le aziende rischiano la chiusura e non si vede l'ombra di un provvedimento - aggiunge - Il governo mettera' mano alla situazione con incentivi seri o continuera' con misure che sono solo pannicelli caldi visti e rivisti? Chiediamo un tavolo tecnico tra Governo e imprese per affrontare seriamente questo problema, altrimenti molte imprese saranno costrette a consegnare le chiavi delle proprie aziende: la situazione e' insostenibile', conclude Ruvolo.

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