Carburanti: Confcommercio, serve intervento urgente e mirato per autotrasporto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - 'La crisi energetica legata alle tensioni internazionali ha fatto crescere in poche settimane i prezzi dei carburanti di circa il 40%, mettendo in forte difficolta' tutti i settori. Per l'autotrasporto in particolare, dove il carburante pesa per circa il 40% dei costi, la situazione e' diventata estremamente critica e alcune imprese rischiano la chiusura'.

Cosi' Confcommercio in una nota, aggiungendo che 'gli ultimi interventi del Governo hanno certamente contribuito a contenere i prezzi, ma non hanno dato le risposte necessarie, anche perche' la riduzione delle accise non ha prodotto nessun beneficio per effetto della normativa sul gasolio commerciale. Serve, dunque, un intervento urgente e mirato a sostegno delle imprese di questo settore che non sono piu' in grado di assorbire l'impatto della crisi. E' necessario aprire subito un confronto con le rappresentanze del settore per definire misure e risorse adeguate a garantire la continuita' dei servizi e scongiurare forme di protesta che rischiano di paralizzare trasporti ed economia'.

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