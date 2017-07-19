Carburanti: Cgia, padroncini taxi e ncc allo stremo con rincari, intervenga Ue -2

Pieno Diesel costa 180 euro in piu' da scoppio guerra MO (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 ago - Secondo l'Ufficio studi della Cgia, dall'inizio del conflitto nel Golfo Persico il prezzo del diesel e' salito del 20,9%, ovvero 36 centesimi in piu' al litro, con l'effetto che oggi fare il pieno a un autocarro sotto le 7,5 tonnellate costa 1.040 euro, 180 euro in piu' del 27 febbraio scorso. La benzina, invece, e' salita del +19,6%, vale a dire 33 centesimi in piu'. Quanto al credito d'imposta da oltre 320 milioni di euro introdotto dall'esecutivo per alleggerire la componente fiscale del diesel, per l'associazione, 'interessa solo il 22% per cento circa dei mezzi pesanti circolanti nel Paese'.

In Italia le attivita' riconducibili ai tre comparti interessati sono 303.814: di cui 203.742 agenti di commercio, 68.482 autotrasportatori e 31.590 tra taxisti e Ncc. Tra le regioni, la Lombardia guida la classifica con 49.333 attivita', seguita dal Lazio con 29.018 e dal Veneto con 28.913. Su scala provinciale, invece, il primato spetta alla Citta' Metropolitana di Roma Capitale, con 22.468 attivita'.

Seguono quelle di Milano (19.374) e di Napoli (15.613). Agli ultimi posti della graduatoria si trovano invece Gorizia con 460 imprese, Aosta con 341 e Isernia con 280.

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(RADIOCOR) 01-08-26 12:38:08 (0233) 5 NNNN