Carburanti: calo quotazioni in Mediterraneo, ridotti i prezzi alla pompa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 feb - Sul territorio i prezzi praticati mostrano solo lievi variazioni al ribasso. In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalita' self della benzina e' a 1,550 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,548 a 1,563 euro/litro (no logo 1,541). Il prezzo medio praticato del diesel e' invece a 1,438 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,435 a 1,451 euro/litro (no logo 1,425)

Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato e' a 1,695 euro/litro, con gli impianti che vanno da 1,652 a 1,765 euro/litro (no logo 1,594), mentre per il diesel la media e' di 1,585 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie compresi tra 1,545 e 1,665 euro/litro (no logo 1,479). Infine, il Gpl va da 0,616 a 0,633 (no logo 0,613).

