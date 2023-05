Carburanti: assestamenti al ribasso dei prezzi sulla rete

Elaborazione a cura di 'Quotidiano Energia' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mag - Lievi assestamenti al ribasso per i prezzi praticati sulla rete carburanti. Quanto alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, ieri hanno chiuso in leggera risalita sulla benzina e stabili sul diesel.

Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 16 maggio, il prezzo medio praticato della benzina in modalita' self e' 1,813 euro/litro (1,814 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,794 e 1,823 euro/litro (no logo 1,815). Il prezzo medio praticato del diesel self si posiziona a 1,657 (rispetto a 1,658), con le compagnie tra 1,639 e 1,667 euro/litro (no logo 1,656).

red-

(RADIOCOR) 17-05-23 13:11:04 (0362)ENE 5 NNNN