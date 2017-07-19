Carburanti: ancora rialzi, prezzo medio self benzina 2,067 euro/l, gasolio 2,177 euro/l
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - Non si fermano i rialzi sui prezzi dei carburanti al distributore. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi - mercoledi' 9 settembre - il prezzo medio dei carburanti in modalita' 'self service' lungo la rete stradale nazionale e' pari a 2,067 euro/l per la benzina (ieri il Mimit segnalava 2,058 euro/l) e 2,177 euro/l per il gasolio (dato di ieri 2,169 euro/l).
Sale anche il costo del rifornimento sulla rete autostradale, dove il prezzo medio self e' di 2,152 euro/l per la benzina (ieri era 2,143 euro/l) e 2,248euro/l per il gasolio (2,240euro/l).
com-Vec.
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(RADIOCOR) 09-09-26 10:20:53 (0204)ENE 5 NNNN