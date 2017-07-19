Carbone: Urso, da Pichetto apertura decisiva per liberare aree centrale Brindisi

Ora accelerare su riconversione industriale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - 'Dobbiamo accelerare la riconversione industriale dell'area di Brindisi, anche a fronte di quanto e' accaduto l'altro giorno con la sentenza della Corte d'appello che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, da sempre il motore industriale della Puglia': e' quanto avrebbe affermato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo in apertura dei lavori del Comitato di coordinamento per la riconversione della centrale di Cerano e dell'area industriale di Brindisi in corso al Mimit. 'Anche per questo ho sollecitato gia' nella serata di lunedi' il ministro Pichetto Fratin a liberare le aree cantierabili per i nuovi progetti industriali. Ieri sera mi e' giunta la sua risposta positiva: condivide che, allo stato, sia prevalente l'interesse alla pronta riconversione dell'area. Noi non molliamo'.

liv.

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