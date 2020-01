Carabinieri: sventata minaccia attacco di oleandrina a Ferrero, Rana, Amica Chips

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 gen - L'efficacia di un sistema di controlli agroalimentari e' dettata anche dalla capacita' di non dare l'allarme. Lo si evince dal "caso oleandrina" che e' stato svelato nel corso dell'incontro "Salute e Agroalimentare: dalla Sicurezza piu' Qualita'" organizzato a Roma dall'Arma dei Carabinieri. L'oleandrina e' una polvere di colore verde che agisce come un potente cardio tossico, ovvero se assunta in dosi significative provoca un blocco cardiaco e molto spesso il decesso. "Lo scorso anno - ha rivelato il tenente colonnello Adolfo Gregori, responsabile della Sezione Chimica, Esplosivi e Infiammabili del Ris di Roma - ad alcune importanti aziende alimentari italiane, dalla Ferrero a Giovanni Rana ad Amica Chips, fu inoltrata una lettera minatoria con la quale si intimava di versare 300mila euro su un conto Bitcoin altrimenti i prodotti di quella azienda sarebbero stati contaminati con oleandrina. Abbiamo consigliato alle aziende insieme al Centro Antiveleni di Pavia di non cedere al ricatto. Nessuna azienda ha pagato e nessun prodotto e' stato contaminato. Fortunatamente la vicenda si e' risolta senza bisogno di lanciare allarmi che invece, come accaduto in altri paesi, hanno generato ondate di panico con crollo delle vendite nei supermercati per alcuni giorni".

