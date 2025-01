Capodanno Salari: Studio Mercer Italia, +3,8% in media in Italia nel 2024-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 gen - Analizzando in dettaglio le previsioni fornite dalle aziende per il 2025, la survey di Mercer mette in luce che i salari medi sono destinati ad una crescita inferiore rispetto a quella riscontrata nel 2024: l'aumento medio stimato nel 2025 ma i valori di budget previsti per l'anno prossimo restano piu' alti di quelli registrati negli anni antecedenti al 2023, in quanto, accanto alla performance e al posizionamento di mercato, l'inflazione e' diventato il terzo parametro utilizzato dalle aziende in Italia per indirizzare le scelte di politica retributiva. In un contesto del mercato del lavoro estremamente competitivo, il variabile di breve continua ad essere una componente utilizzata dalle aziende per attrarre e trattenere anche ruoli professionals, mentre si conferma il trend di crescita del numero di aziende (+ 22% rispetto al 2021) che introduce un sistema di long term incentive per remunerare i ruoli chiave per il business. La diffusione di strategie di remunerazione che prevedono sistemi di flexible benefit e modalita' di lavoro piu' flessibile in termini di orario e luogo di lavoro e' nell'ottica di sviluppare un'offerta di Total Reward sempre piu' personalizzata e rispondente alle esigenze delle persone. In un momento di forte trasformazione per il lavoro, dove le competenze stanno diventando la principale moneta di scambio, le organizzazioni stanno riconoscendo l'importanza della formazione continua e dello sviluppo professionale come parte integrante delle politiche retributive e come step alla base della costruzione di modello pay for skill, si sottolinea nello studio. Quasi il 50% delle aziende rispondenti, infatti, offre programmi di formazione e sviluppo, sostenendo la totalita' del costo della formazione, spesso senza obbligo di permanenza per i dipendenti all'interno dell'organizzazione.

