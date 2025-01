Capodanno Passaporti: Altroconsumo, tempi di attesa piu' brevi, non in grandi citta' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 gen - Mostra un netto miglioramento generale, quindi, rispetto a quasi sei mesi fa nell'aggiornamento di Altroconsumo dell'inchiesta sui tempi d'attesa in 20 citta' ( in dettaglio Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Genova, Palermo, Perugia, Pescara, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trento e Trieste): nella maggior parte delle citta' l'appuntamento in questura e' disponibile dopo uno o due giorni o al massimo una settimana a Bari e Bolzano. Solo sei mesi fa si aspettavano mesi per avere l'appuntamento, come a Pordenone, Bologna e Cagliari. Nella citta' friulana si e' passati da un'attesa di piu' di 8 mesi registrata nell'aprile scorso, ai 2 giorni del 12 novembre. I bolognesi hanno trovato l'appuntamento per il giorno dopo, mentre sei mesi fa dovevano aspettare piu' di due mesi. Lo stesso vale per Cagliari dove nell'aprile scorso si aspettavano 4 mesi circa e ora si puo' andare in questura il giorno dopo. La fotografia Altroconsumo mostra, pero', che nelle citta' piu' grandi restano tempi di attesa troppo lunghi per un documento cosi' importante: a Bergamo, Milano, Trento. Torino, Genova e Napoli questure e commissariati non riescono a garantire ai cittadini tempi di attesa ragionevoli: si va da un mese a quasi 6 mesi.

A Bergamo i cittadini devono aspettare quasi 6 mesi per poter mettere piede in questura ed e' anche un 'miglioramento' se consideriamo che nella fotografia scattata ad aprile non c'erano appuntamenti disponibili. Non va molto meglio a Milano e Torino dove, comunque, si aspettano da 2 a 3 mesi. I milanesi aspettano, come ad aprile, piu' di tre mesi per avere l'appuntamento. Situazione invariata anche a Torino dove i cittadini devono considerare almeno due mesi di attesa. Fa peggio Trento, dove questure e commissariati sono sempre piu' intasati visto che si e' passati dai due mesi di attesa registrati ad aprile agli oltre 3 mesi del 12 novembre scorso. Se ci spostiamo da Nord a Sud vediamo che i tempi di attesa migliorano, si fa per dire: a Napoli siamo a poco piu' di un mese di attesa contro i quasi tre mesi di aprile.

Stesso discorso per Genova che con quasi due mesi di attesa e' uscita dall'impasse di aprile quando la piattaforma non dava appuntamenti disponibili.

