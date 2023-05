Capitalismo familiare: Micheli, Pmi pilastro economia, fondamentali per Paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 27 mag - Le imprese familiari "sono fondamentali e rappresentano l'ossatura del Paese". Lo ha detto Francesco Micheli, imprenditore e presidente di Nextalia, intervistato durante la XVIII edizione del Festival dell'Economia di Trento, intitolata 'Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo', organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. "Anche altri Paesi, come la Germania, hanno un tessuto di Pmi molto importante e diffuso, ma sono di fatto indotto dei grandi gruppi che hanno, mentre in Italia grandi gruppi non ne abbiamo piu' molti", ha detto Micheli, spiegando che "in Italia ci sono 211.000 Pmi, generalmente famigliari, che rappresentano il 5% dell'imprenditoria, ma da sole generano 2.834 miliardi di euro di fatturato. Rappresentano il 42% del totale delle imprese italiane, hanno il 33% degli occupati del settore privato e fanno un terzo degli investimenti. Sono una struttura straordinaria e il pilastro della nostra economia, hanno capacita' di garantire il recupero di cui il Paese ha bisogno nelle difficolta' che ci sono' e mentre devono essere portati avanti i due grandi obiettivi della digitalizzazione e della transizione verde.

