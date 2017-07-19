Capital Group: Cina, veicoli elettrici e robot umanoidi - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - Umanoidi: VE 2.0? Nonostante il settore sia ancora in uno stadio iniziale, il governo cinese vede negli umanoidi una priorita' strategica.

Il dominio della Cina nel settore dei veicoli elettrici potrebbe potenzialmente estendersi ai robot umanoidi, grazie al significativo sovrapporsi delle catene di approvvigionamento dei due prodotti. Entrambi si basano, infatti, su motori elettrici, elettronica di potenza, batterie e sensori, ambiti in cui la Cina ha sviluppato capacita' e know-how notevoli; ad esempio, gli attuatori elettrici leggeri che muovono gli arti di un robot sono parenti stretti dei motori dei sistemi di trazione dei VE, mentre i pacchi batteria ad alta densita' per i robot si basano direttamente sui progressi realizzati nel settore dei veicoli elettrici.

Di conseguenza, molti fornitori automobilistici cinesi stanno riconvertendo i propri prodotti per gli umanoidi. Societa' come Zhejiang Sanhua Intelligent Control e Ningbo Tuopu Group, che in origine realizzavano componenti termici e del telaio per veicoli elettrici, avrebbero iniziato ad assemblare i moduli articolari destinati all'umanoide Optimus di Tesla1. L'ampio ecosistema cinese di elettronica e automotive (motori, riduttori, batterie al litio, moduli per fotocamere, ecc.) consente di reperire gran parte dell'hardware 'corporeo' dei robot umanoidi a livello locale e su scala industriale.

industriale: frammentazione vs integrazione: Il settore cinese dei robot umanoidi e' altamente frammentato, con specialisti distribuiti tra componenti quali servomotori, riduttori, sensori e attuatori. Questa struttura favorisce una rapida espansione a costi competitivi, grazie a catene di approvvigionamento locali ben sviluppate, lasciando al contempo spazio a possibili consolidamenti man mano che emergeranno standard comuni.

Gli sviluppatori cinesi sfruttano la disponibilita' locale di componenti per iterare rapidamente e a basso costo, concentrandosi su robot umanoidi orientati a compiti specifici piuttosto che su costosi modelli generalisti. Il sostegno statale favorisce il 'test in produzione', con l'impiego delle prime unita' in fabbriche e siti logistici per raccogliere dati operativi e perfezionare hardware e software di controllo. Cio' genera cicli di apprendimento rapidi, ingegneria pragmatica e strutture di costo che permettono un impiego su larga scala nel breve periodo.

Conclusione: Un panorama mondiale in evoluzione In sintesi, il dinamismo della Cina nel settore dei robot umanoidi si fonda sulle sue notevoli capacita' di innovazione ed esecuzione, come evidenziato dal successo nel mercato dei veicoli elettrici: una forza lavoro manifatturiera ampia e qualificata, attenzione all'efficienza dei costi, solido supporto governativo, crescente focus sull'innovazione tecnologica e capacita' di prototipazione rapida e di iterazione continua.

Piu' che una semplice rivalita', il futuro potrebbe muovere in direzione di una catena del valore complessa e globalmente interconnessa. E' plausibile che, un giorno, le fabbriche cinesi potranno realizzare centinaia di migliaia di unita' umanoidi, ognuna supportata da un sistema operativo IA con licenza statunitense e dotata di un mix di attuatori cinesi e chip di progettazione americana. Tuttavia, questa dinamica potrebbe cambiare drasticamente a seconda dell'evoluzione della Cina sia nella leadership in ambito software sia in quella hardware. Sul fronte software, la Cina ha compiuto rapidi progressi nell'ambito dell'IA generativa sul fronte hardware, la comprovata capacita' esecutiva nel settore dei veicoli elettrici e la supply chain robotica in fase di maturazione suggeriscono un forte potenziale in termini di scalabilita', vantaggi sui costi e iterazioni rapide.

Nel complesso, queste due dimensioni - se la Cina manterra' o perdera' il vantaggio nel software e se conservera' o perdera' il primato nell'hardware - rappresentano le principali incertezze che definiranno il futuro della robotica umanoide. Tali incertezze delineano i quattro quadranti del framework di scenario che segue: da un futuro in cui la Cina guida sia hardware sia software, fino a uno in cui rimane indietro in entrambi, con due possibili scenari intermedi.

L'analisi degli scenari risultante mappa queste possibilita' in quattro traiettorie industriali plausibili, aiutando investitori e leader di settore a prevedere come diverse combinazioni di leadership hardware e software potrebbero rimodellare la concorrenza globale, le supply chain e la distribuzione del valore nella robotica umanoide.

