Capital G.: carry bond, uso strategico rendimento puo' aiutare a massimizzare performance - PAROLA AL MERCATO

di Flavio Carpenzano* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ago - Il carry obbligazionario e' spesso equiparato al rischio di credito, ma in realta' numerosi fattori di rischio contribuiscono al rendimento di un'obbligazione tra cui la curva, la duration, la valuta e la liquidita'. Il livello esatto di carry richiesto dagli investitori varia nell'arco del ciclo: in talune occasioni sara' opportuno incrementarlo e in altre sara' invece appropriato ridurlo, attribuendo un peso diverso a ciascun fattore.

Un mandato di investimento deve dunque fornire al gestore attivo una flessibilita' tale da poter sottopesare e sovrappesare il carry in base alle circostanze.

Il gestore deve comunque considerare che i rischi associati al livello di carry detenuto sono asimmetrici. Questo perche' il cuscinetto di reddito derivante da una posizione di carry sovrappesata tutela il rendimento complessivo e lascia tempo alla posizione per dare i suoi frutti. Dall'altra parte, con un carry sottopesato, il mantenimento della posizione ha un costo. Il gestore di portafoglio dunque non solo deve avere una buona intuizione ma anche individuare le tempistiche giuste. E questo e' importante perche' la ricerca ha dimostrato che un market timing costantemente perfetto e' estremamente difficile da raggiungere.

Fonti di carry diversificate High Yield Per gran parte del decennio scorso, il segmento high yield ha offerto rendimenti obbligazionari tra i piu' elevati, e puo' dunque fornire un importante contributo al carry del portafoglio. In ragione della domanda solida, tuttavia, gli spread risultano oggi storicamente contratti - ma questo non significa necessariamente che si amplieranno nell'immediato.

In assenza di un catalizzatore esterno, infatti, possono rimanere contratti anche per un lungo periodo. Detto questo, poiche' la performance dell'high yield e' strettamente legata ai fondamentali aziendali, un portafoglio che fa ampio affidamento sull'high yield per il carry tendera' ad avere una maggiore correlazione con l'azionario.

Credito Investment Grade A causa del rialzo dei tassi di riferimento ad opera delle banche centrali, le obbligazioni corporate investment grade offrono ora un livello di carry molto piu' elevato rispetto a gran parte del decennio scorso. Gli investitori possono quindi reperire reddito piu' facilmente senza dover ricercare il rendimento e incrementare potenzialmente la volatilita' del portafoglio. Anche se la domanda dell'asset class ha fatto contrarre gli spread, le valutazioni rimangono eque e la persistente dispersione a livello settoriale e regionale offre agli investitori bottom-up l'opportunita' di incrementare il carry.

Mercati emergenti: titoli in valuta forte Le obbligazioni dei mercati emergenti in valuta forte sono un altro settore con carry elevato. In quanto asset creditizi, offrono tipicamente un vantaggio di rendimento rispetto ai Treasury USA. Gli spread dell'asset class sono oggi piuttosto contratti nelle economie core dei mercati emergenti, ma in caso di recessione negli USA i Treasury potrebbero mettere a segno un rally e l'impatto positivo sulla duration sottostante in USD dovrebbe compensare l'effetto negativo di un possibile ampliamento degli spread sulla performance.

Insieme ai titoli sovrani, si possono individuare opportunita' anche tra gli emittenti corporate dei mercati emergenti che presentano fondamentali solidi. Questo perche' le societa' dei mercati emergenti hanno per la maggior parte adottato un approccio prudente ai prestiti. Tali titoli presentano una composizione geografica e una struttura dei rischi piuttosto diverse da quelle delle obbligazioni sovrane, e quindi forniscono ai portafogli un ulteriore elemento di diversificazione.

*Investment Director Reddito Fisso di Capital Group.

Red-

(RADIOCOR) 24-08-24 11:14:50 (0188) 5 NNNN