Capital G.: carry bond, uso strategico rendimento - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ago - Mercati emergenti: titoli in valuta locale Investire nelle obbligazioni dei mercati emergenti in valuta locale offre l'opportunita' di ottenere carry sfruttando tassi e valute. Nel contesto attuale, il carry su tassi risulta particolarmente interessante. I rendimenti (con copertura in USD) dei mercati emergenti a maggiore rendimento hanno raggiunto un record ventennale e superano i rendimenti dei Treasury USA a 10 anni del 2,7%.

Servizi di pubblica utilita' Un' area difensiva del mercato che oggi fornisce un carry aggiuntivo (e interessanti opportunita') e' quella dei servizi di pubblica utilita' USA. La diffusione dei centri dati, insieme al trend del reshoring, e' destinata a incrementare la domanda di generazione di energia elettrica, che dovrebbe apportare benefici in termini di ricavi e opportunita' di investimento nel settore.

Opportunita' nei mercati emergenti Negli ultimi anni l'universo dei ME ha evidenziato una netta biforcazione, con i Paesi principali dei mercati emergenti caratterizzati da un rating piu' elevato e le economie di frontiera con un rating piu' basso. Entrambi presentano caratteristiche diverse ed e' probabile che affronteranno le sfide future in modi altrettanto diversi. Se la Fed attuera' tagli dei tassi in modo piu' rapido e anticipato, nel 2024 si creera' uno scenario abbastanza favorevole per il debito dei ME. E' tuttavia probabile che i mercati emergenti dovranno comunque affrontare un dollaro USA piuttosto solido, una crescita globale debole e un fitto calendario elettorale a livello mondiale.

In questo contesto, un approccio selettivo e' particolarmente importante. Al momento siamo favorevoli a detenere una certa duration locale nei Paesi in cui le pressioni inflazionistiche sono in costante calo e le politiche monetarie diventano piu' accomodanti. Ne sono un esempio alcuni Paesi dell'America latina.

Conclusioni Quali conclusioni possiamo trarre per il contesto macroeconomico attuale, dove la crescita e' rimasta resiliente ma la prospettiva di una recessione non puo' essere esclusa? Considerando il contesto, si potrebbe elaborare una tesi convincente per ridurre il rischio di credito e dunque ridimensionare il carry. Il problema e' che, per quanto possa essere persuasiva una tesi a favore di un particolare scenario economico, non c'e' garanzia che tale scenario si verifichera' realmente nell'orizzonte di investimento. E aspettare ha un costo.

A nostro avviso, l'approccio migliore consiste nel mantenere un'allocazione al carry sovrappesata ma diversificata, rettificando le esposizioni sottostanti per riflettere le condizioni del mercato. Nel contesto attuale sarebbe opportuno un approccio piu' cauto con posizioni di sottopeso sui mercati emergenti e sull'high yield dove le valutazioni sono ora tirate, compensato da un'esposizione bottom-up piu' elevata alle obbligazioni investment grade e cartolarizzate.

Questo posizionamento dovrebbe consentire ai portafogli di beneficiare di un eventuale proseguimento del contesto macroeconomico favorevole, con possibilita' di incrementare il rischio se le valutazioni si faranno piu' interessanti.

Laddove si materializzasse uno scenario di avversione al rischio, questo posizionamento relativamente difensivo dovrebbe offrire una certa protezione dai ribassi.

