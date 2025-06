Cap per Arera prima in Lombardia e terza in Italia per servizio idrico integrato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Gruppo Cap ha ottenuto risultati eccellenti su tutti i livelli previsti; nello specifico, sono stati riconosciuti 2.287.554 euro per le performance sui 6 macro-indicatori M1-M6 (interruzioni del servizio, qualita' dell'acqua erogata, adeguatezza del sistema fognario, perdite idriche, qualita' dell'acqua depurata, smaltimento fanghi in discarica) mentre 4.578.722 euro rappresentano il premio 'Best in Class', che certifica l'assoluta eccellenza di CAP a livello nazionale. 'Questo riconoscimento rappresenta una conferma autorevole della solidita' del nostro modello industriale e della capacita' di Gruppo CAP di generare valore attraverso l'eccellenza operativa. L'azienda ha deciso di distribuire circa un milione di euro a lavoratrici e lavoratori di Gruppo CAP quale riconoscimento per l'impegno costante, la dedizione e la passione che ogni giorno mettono nel loro lavoro', ha dichiarato il dg Michele Falcone.

