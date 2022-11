Cantieri: in vigore da domani la nuova disciplina sugli inerti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 nov - Entra in vigore domani la nuova disciplina sulla qualifica di rifiuto inerte da attivita' di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale. E' quanto prevede il decreto del ministero della Transizione ecologica n.152 del 27 settembre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022), 'con il quale - segnala una nota dello stesso Mite - il ministero mette in campo un primo importante intervento per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, in linea con gli obiettivi strategici previsti dal Piano europeo d'azione e dalla strategia nazionale approvata in ambito Pnrr'. Il provvedimento individua anche un percorso amministrativo innovativo, una sorta di "tagliando", frutto delle interlocuzioni con il Consiglio di Stato, per tenere conto delle specificita' applicative e della complessita' di un settore che interessa piccole, medie e grandi imprese. 'Al tal fine - segnala sempre il Mite -, i tecnici del dicastero, secondo gli indirizzi del ministro Gilberto Pichetto stanno gia' lavorando con il supporto di Ispra ed Iss, per acquisire gli elementi tecnici necessari, sotto il profilo ambientale e sanitario, con l'obiettivo di valutare eventuali aggiornamenti al provvedimento, prima del termine di 180 giorni dall'entrata in vigore previsto dalla norma'.

