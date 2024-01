Candy Factory: +25% fatturato 2023, con storica caramella Monk's punta a replicare in 2024 -INTERVISTA

Marco Scurati (dg): nell'anno possibili altre operazioni M&A (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 gen - Le storiche caramelle balsamiche a marchio Monk's, che secondo la leggenda furono inventate da un monaco inglese per guarire dai malanni di stagione, entrano a far parte di Candy Factory. Il gruppo nato nel 2022 e promosso da Fvs e Clessidra Capital Credit, ha acquisito infatti Akellas, realta' produttrice delle famose caramelle, che diventa cosi' la terza societa' del gruppo composto da Casa del Dolce e Liking. 'Akellas anche se e' piu' piccolina rispetto a Casa del Dolce e Liking si integra bene nel portafoglio di offerta di Candy Factory perche' acquisiamo un'azienda con un marchio storico sul mercato', ha commentato in un'intervista a Radiocor Marco Scurati, neo direttore generale del gruppo.

Prodotte dal 1954 nello stabilimento di Cerro Maggiore, in provincia di Milano, le caramelle Monk's rappresentano, 'usando un aggettivo che ormai e' sulla bocca di tutti, un marchio resiliente, perche' nonostante l'azienda abbia patito un po' di mancanza di spinta sul mercato dal punto di vista del marketing, ha mantenuto un posizionamento assolutamente di prestigio', ha continuato Scurati.

Con un fatturato nel 2023 pari a circa 60 milioni di euro, Candy Factory ha messo a segno un +25% annuo, grazie al successo tutto made in Italy di Casa del Dolce, la societa' bergamasca famosa per il 'Trinketto', la caramella liquida oggi distribuita in oltre 50 paesi, e di Liking, realta' padovana che produce diversi tipi di caramelle. La famiglia ora si allarga e l'acquisizione di Akellas amplia gli obiettivi per il 2024: 'Se ragioniamo in termini numerici mi piacerebbe pensare di vedere dei tassi di crescita superiori al 25% per il marchio Monk's nei prossimi anni. Io mi augurerei di proseguire con gli stessi tassi di crescita a livello di gruppo. Monk's ha un vantaggio: essendo una piccola realta', perche' in termini di volumi stiamo parlando di 500 tonnellate di caramelle vendute tra Italia ed estero, ha piu' facilita' di crescita'.

La caramella del monaco e' infatti famosissima in Italia, soprattutto al Nord, mentre e' ancora poco conosciuta all'estero, fatta eccezione per la Corea, alcune zone del Canada, Svizzera e Giappone. Per questo motivo la strategia di sviluppo e' ben precisa: 'sfruttare le sinergie con quella che e' la rete commerciale delle due altre societa' del gruppo, in particolare di Casa del Dolce sull'Italia, che e' presente molto al Nord, ma ancora di piu' al Centro-Sud', ha affermato il direttore generale. Il marchio della societa' bergamasca e' infatti presente sulla rete autostradale italiana nei punti Autogrill: 'Riuscire a mettere anche una sola referenza in Autogrill, dal punto di vista di immagine, significa milioni di contatti che si possono sviluppare sulla rete autostradale e questa sarebbe gia' una bellissima opportunita' dal punto di vista del marketing e conoscenza del marchio, piu' che di portafoglio di vendita'.

Per quanto riguarda il mercato italiano, dunque, gia' nel 2024 questa operazione di acquisizione dovrebbe dare dei risultati, mentre 'sull'estero a livello di fatturato ci vuole piu' tempo, vedremo i risultati tra un anno o due', afferma Scurati. Anche in questo caso l'obiettivo e' quello di utilizzare le sinergie di Casa del Dolce e Liking, due realta' che hanno una forte presenza in tutto il mondo. Alla base della strategia di espansione c'e' anche l'ampliamento del portafoglio di prodotti: 'Abbiamo belle prospettive per il marchio Monk's, perche' oltre ai prodotti che abbiamo gia' in portafoglio sfrutteremo anche quelle che sono le sinergie del gruppo per allargare la gamma, ci sono gia' progetti sul tavolo per presentare qualcosa gia' in vista dell'estate'.

Infine, sul fronte di eventuali nuovi progetti di M&A, 'ci sono vari contatti che proseguono con diverse societa': il 2024 vedra' sicuramente allargarsi la famiglia' conclude Scurati.

Martina Soligo

