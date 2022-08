CANDRIAM: le previsioni BoE potrebbero essere riviste ancora piu' in alto - PAROLA AL MERCATO

di Jamie Niven* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 ago - "Questa mattina, nel Regno Unito, tutti i parametri dell'inflazione sono stati ampiamente superati e cio' evidenzia quanto sia grave la crisi che il Paese si trova ad affrontare. L'indice dei prezzi al consumo - CPI -, che ha gia' superato la soglia del 10% mesi prima del picco previsto, potrebbe far temere che le previsioni della BoE possano essere riviste ancora piu' in alto. Data la loro indicazione di forte dipendenza dai dati, questo potrebbe indurre i mercati a rivalutare il percorso di rialzo. La banca centrale si trova davvero "tra l'incudine e il martello", poiche' un ulteriore inasprimento e' destinato quasi certamente a provocare una recessione piu' profonda, con un'ennesima pressione sui consumatori. Questo potrebbe essere in qualche modo compensato da sovvenzioni da parte del governo, ironia della sorte, potrebbero accentuare il problema dell'inflazione".

*Senior Fund Manager di Candriam"Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore. L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

