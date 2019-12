Canapa industriale: Bernardini (Copagri), i produttori chiedono norme chiare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 dic - "Senza entrare nel merito tecnico della decisione legata alla inammissibilita' dell'emendamento alla manovra sulla canapa industriale, non possiamo che prendere atto con grande rammarico della apparente mancanza di volonta' nel colmare il grande vuoto normativo legato all'applicazione della legge 242/2016, per la promozione della filiera della canapa". Lo ha detto il presidente della Copagri Marche, Giovanni Bernardini. Che ha aggiunto: "Sono proprio i nostri produttori a chiedere chiarezza al legislatore, cosi' da poter operare nella piena legalita' e nella tutela della salute dei consumatori, attraverso la certificazione e la tracciabilita' delle produzioni"

Per Bernardini "non dobbiamo dimenticare che parliamo di una coltura dal grandissimo potenziale, agricolo e non solo, che rappresenta a nostro avviso una di quelle cosiddette filiere minori che tanto possono dare al primario del nostro Paese, anche in termini di reddito dal momento che per questo mercato si prevede in Europa un giro d'affari di 28 miliardi al 2021; basti pensare che fino alla meta' del secolo scorso l'Italia era il maggior produttore europeo di canapa e il secondo a livello mondiale".

