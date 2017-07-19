Canada: Trump-Carney al telefono, scade tregua dazi e da domani al 50%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ago - Scade domani la tregua sui dazi tra Stati Uniti e Canada, senza un accordo dell'ultimo minuto, domani scattera' un nuovo dazio del 50% su circa 20 miliardi di dollari di merci canadesi. Nel tentativo di evitarlo, Donald Trump e il premier canadese, Mark Carney, si sono sentiti al telefono ieri per fare il punto sui negoziati commerciali, ha fatto sapere l'ufficio del premier canadese.

Lo stesso Carney aveva anticipato ai giornalisti, di attendersi la chiamata. I negoziatori canadesi sono a Washington da una settimana, alla ricerca di un nuovo patto commerciale, ma per ora l'obiettivo principale resta convincere l'amministrazione Trump a rinviare o cancellare il dazio, che la Casa Bianca giustifica con presunti trattamenti scorretti riservati dal Canada alle auto, ai vini e liquori e ai prodotti lattiero-caseari made in Usa. Washington ha gia' imposto dazi fino al 50% su acciaio, alluminio, automobili e prodotti forestali canadesi. Ottawa ha risposto limitando l'ingresso di veicoli assemblati negli Usa esenti da dazio, mentre la maggior parte delle province ha vietato la vendita di vino e liquori statunitensi nei negozi al dettaglio.

AAA-Mad

(RADIOCOR) 18-08-26 16:35:42 (0413) 5 NNNN