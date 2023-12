Canada: Pil piatto per il terzo mese di fila, +0,9% in un anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 dic - In Canada, il Prodotto interno lordo e' risultato piatto per il terzo mese consecutivo, a ottobre, dato che all'aumento delle vendite retail si e' sommato un calo nel manifatturiero e nel commercio all'ingrosso. Gli esperti attendevano un aumento dello 0,2%. Rispetto a un anno prima, il Pil e' aumentato dello 0,9%. I dati preliminari indicano per novembre un aumento del Pil mensile dello 0,1%.

