Canada: Pil -0,1% nel I trim., seconda contrazione consecutiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 29 mag - L'economia canadese si e' contratta inaspettatamente per il secondo trimestre consecutivo, con un calo dell'attivita', all'inizio dell'anno, dovuto al rallentamento delle esportazioni, mentre le importazioni sono aumentate e la debolezza degli investimenti delle imprese e del governo ha compensato l'aumento della spesa delle famiglie. Il Prodotto interno lordo e' diminuito dello 0,1%, su base annua destagionalizzata, nel periodo gennaio-marzo, attestandosi a 2.500 miliardi di dollari canadesi, secondo quanto comunicato da Statistics Canada. Le aspettative del mercato prevedevano un'espansione dell'1,5%, in linea con la crescita prevista dalla Banca del Canada. La debolezza del primo trimestre ha fatto seguito a una contrazione rivista dell'1,0% nell'ultimo trimestre del 2025. I dati sull'industria relativi a marzo hanno mostrato un lieve calo del Pil dello 0,1% rispetto al mese precedente, dopo una crescita dello 0,2% a febbraio. Gli economisti si aspettavano una modesta crescita dello 0,1%, per marzo. L'agenzia statistica ha fornito una stima preliminare per aprile, che indica un aumento del Pil dello 0,4% su base mensile.

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(RADIOCOR) 29-05-26 14:48:04 (0451) 5 NNNN